Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.976 RUR   0.0268 GBR   2.2023 TRY   0.3246

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.01 Brent   73.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 36° Завтра 23° 32° 10 Авг 21° 28° 11 Авг 21° 25°

Дальнее зарубежье 08.08.2018 17:56

Меркель встретится с Эрдоганом в Берлине в конце сентября

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом во время его визита в Берлин в следующем месяце, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на администрацию канцлера.

По имеющейся у агентства информации, Р.Эрдоган приедет в Берлин 28-29 сентября, и это будет первая поездка президента Турции в Германию после затянувшегося кризиса в отношениях между двумя странами.

"Канцлер встретится с ним (президентом Турции - ИФ) и на встрече будут обсуждаться важные вопросы, в том числе разногласия между двумя странами", - сообщила в среду представитель канцлера Германии Ульрике Деммер.

Она добавила, что сторонам предстоит договориться о деталях визита.

Отношения между Турцией и Германией значительно осложнились после задержания турецкими властями граждан Германии, обвиняемых в причастности к попытке военного переворота в Анкаре летом 2016 года. На данный момент, под стражей в Турции содержатся семеро граждан Германии.

Также между Берлином и Анкарой сохраняются разногласия после того, как Германия в 2016 году признала геноцид армян в Османской империи в начале XX века.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


МИД Турции назвал неприемлемой критику Меркель операции в Африне Глава МИД ФРГ пообещал рассмотреть требование Анкары об экстрадиции бывшего лидера сирийских курдов Германия озабочена противостоянием Турции и курдов в Сирии - глава МИД ФРГ Глава МИД ФРГ полагает, что соглашение по Brexit может послужить образцом для взаимоотношений ЕС с Турцией и Украиной Глава МИД ФРГ предлагает ЕС выстраивать отношения с Украиной и Турцией по модели, которая будет сформирована после Brexit Меркель не намерена полностью замораживать поставки оружия Анкаре

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]