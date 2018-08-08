Меркель встретится с Эрдоганом в Берлине в конце сентября

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом во время его визита в Берлин в следующем месяце, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на администрацию канцлера.
По имеющейся у агентства информации, Р.Эрдоган приедет в Берлин 28-29 сентября, и это будет первая поездка президента Турции в Германию после затянувшегося кризиса в отношениях между двумя странами.
"Канцлер встретится с ним (президентом Турции - ИФ) и на встрече будут обсуждаться важные вопросы, в том числе разногласия между двумя странами", - сообщила в среду представитель канцлера Германии Ульрике Деммер.
Она добавила, что сторонам предстоит договориться о деталях визита.
Отношения между Турцией и Германией значительно осложнились после задержания турецкими властями граждан Германии, обвиняемых в причастности к попытке военного переворота в Анкаре летом 2016 года. На данный момент, под стражей в Турции содержатся семеро граждан Германии.
Также между Берлином и Анкарой сохраняются разногласия после того, как Германия в 2016 году признала геноцид армян в Османской империи в начале XX века.
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