Меркель встретится с Эрдоганом в Берлине в конце сентября

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом во время его визита в Берлин в следующем месяце, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на администрацию канцлера.

По имеющейся у агентства информации, Р.Эрдоган приедет в Берлин 28-29 сентября, и это будет первая поездка президента Турции в Германию после затянувшегося кризиса в отношениях между двумя странами.

"Канцлер встретится с ним (президентом Турции - ИФ) и на встрече будут обсуждаться важные вопросы, в том числе разногласия между двумя странами", - сообщила в среду представитель канцлера Германии Ульрике Деммер.

Она добавила, что сторонам предстоит договориться о деталях визита.

Отношения между Турцией и Германией значительно осложнились после задержания турецкими властями граждан Германии, обвиняемых в причастности к попытке военного переворота в Анкаре летом 2016 года. На данный момент, под стражей в Турции содержатся семеро граждан Германии.

Также между Берлином и Анкарой сохраняются разногласия после того, как Германия в 2016 году признала геноцид армян в Османской империи в начале XX века.