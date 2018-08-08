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Дальнее зарубежье 08.08.2018 18:16

КНР введет пошлину в 25% на товары американского экспорта объемом $16 млрд с 23 августа

Китай введет 25%-ную пошлину для товаров американского экспорта общим объемом $16 млрд с 23 августа, сообщило министерство финансов КНР.

В сообщении Минфина отмечается, что власти КНР вынуждены принять такую меру в ответ на действия США.

Американские власти ранее заявили, что с 23 августа обложат 25%-ной пошлиной товары китайского экспорта еще на $16 млрд. Таким образом, общий объем поставляемых из КНР в США товаров, облагаемых такой пошлиной, достигнет $50 млрд.

В китайский список товаров, для которых в четверг начнет действовать повышенная пошлина, входят уголь, нефть, химическая продукция и некоторые виды медицинского оборудования.

Как сообщалось, США ввели 25%-ную пошлину для товаров китайского экспорта объемом $34 млрд 6 июля, что спровоцировало зеркальные меры со стороны КНР.

Торговая война может усилиться, полагают эксперты. В начале августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю страны Роберту Лайтхайзеру изучить вопрос и подготовить план введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.

В ответ китайский Минторг обнародовал план введения пошлин с дифференцированными ставками - от 5% до 25% - на товары американского экспорта общей стоимостью $60 млрд.

Тем временем, профицит торгового баланса Китая с США в июле составил $28,1 млрд, что близко к рекордному уровню, зафиксированному в июне.

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Тэги: КИТАЙ, США, ПОШЛИНЫ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]