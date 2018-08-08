MAN поставит Тбилиси еще 90 автобусов на $18 млн

Германская MAN Truck and Bus AG, которая за последние два года поставила Тбилиси более 140 автобусов, получила еще один контракт на производство 90 новых автобусов для столицы Грузии.

Как сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе в среду на заседании правительства города, компания Теgeta trucks and bus, являющаяся официальным представителем германского автоконцерна в Грузии, признана победителем соответствующего тендера. "Договор с ООО "Теgeta trucks and bus" уже оформлен на поставку 90 новых автобусов. Стоимость проекта составляет 45 млн лари (примерно $18,3 млн по текущему курсу)", - заявил он.

Согласно условиям тендера, автобусы должны быть поставлены в течение 9 месяцев.

По словам мэра, в 2018-2019 годах автобусный парк Тбилиси полностью будет обновлен.

В настоящее время в Тбилиси насчитывается 530 автобусов, большинство из которых устаревшие автобусы производства украинской корпорации "Богдан". Мэрия планирует сменить их на новые, соответствующие европейским стандартам, работающие на сжатом природном газе, и увеличить их количество до 700.

ООО "Теgeta trucks and bus" - дочерняя компания грузинского холдинга Tegeta motors. В холдинг входят 5 дочерних компаний, официально представляющих в Грузии MAN, JCB, Porsche, Mazda, Shell Lubricants. Холдинг обладает правами эксклюзивной дистрибуции брендов Bridgestone, Michelin, Varta, Shell, Motul, Hengst, ZF, TRW, Thermo King.

MAN Truck & Bus AG (ранее - МAN Nutzfahrzeuge AG) является крупнейшим дочерним предприятием германской MAN SE со штаб-квартирой в Мюнхене. Производит грузовые автомобили MAN, ERF (Великобритания) и STAR (Польша), а также автобусы Neoplan. В 2017 году оборот автоконцерна составил 14,2 млрд евро, из них 76 % приходятся на производство за границей.