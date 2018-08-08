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Дальнее зарубежье 08.08.2018 16:48

Полевой командир и четыре боевика "Талибан" погибли при взрыве в центральном Афганистане

Пять боевиков движения "Талибан", в том числе один из полевых командиров талибов Рахимулла, погибли при взрыве заминированного автомобиля в центральной афганской провинции Газни, сообщают афганские СМИ со ссылкой на данные местных властей.

Инцидент произошел в среду в полдень в селении Мангур, в пригороде Газни - административном центре провинции. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался, когда боевики ехали через селение. В результате взрыва получили повреждения несколько домов местных жителей.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]