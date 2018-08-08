Пять боевиков движения "Талибан", в том числе один из полевых командиров талибов Рахимулла, погибли при взрыве заминированного автомобиля в центральной афганской провинции Газни, сообщают афганские СМИ со ссылкой на данные местных властей.

Инцидент произошел в среду в полдень в селении Мангур, в пригороде Газни - административном центре провинции. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался, когда боевики ехали через селение. В результате взрыва получили повреждения несколько домов местных жителей.