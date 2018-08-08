Алиев принял верительные грамоты новых послов Бахрейна и Шри-Ланки в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду верительные грамоты нового посла Бахрейна в Баку Ибрагима Юсуф Аль-Абдуллы, сообщает сайт главы государства.

Кроме этого, И.Алиев принял верительные грамоты нового посла Шри-Ланки в Азербайджане Мухаммеда Шарифа Аниса.

Ф.Исазаде