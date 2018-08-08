Путину доложат о выполнении поручений по наращиванию орбитальной группировки, созданию сверхтяжелой ракеты и космодрому Восточный

Президент России Владимир Путин намерен заслушать доклады о развитии ракетно-космической отрасли, в частности, о создании носителя сверхтяжелого класса, пилотируемой программе и строительстве космодрома Восточный.

"Некоторое время назад правительству и "Роскосмосу" я дал ряд поручений, касающихся наращивания орбитальной группировки, создания носителя сверхтяжелого класса, реализации пилотируемой программы, завершения строительства космодрома Восточный", - напомнил В.Путин.

"Рассчитываю сегодня услышать, как выполняются эти поручения", - сказал он.

"У России есть все необходимые конструкторские, инженерные, технические возможности для реализации этих проектов", - подчеркнул президент.

В.Путин отметил, что космическая отрасль для России имеет стратегическое значение.

"Ее уверенное, поступательное развитие необходимо для национальной безопасности, укрепления научного потенциала и создания инновационных производств", - заявил глава государства.

"Исследование и освоение космоса, использование открывающихся возможностей в интересах экономики, социальной сферы - это важнейшие направления технологического прорыва России", - убежден он.

В.Путин предложил обсудить программы развития ракетно-космической промышленности, а также дополнительные меры по обеспечению устойчивости отрасли и ее сбалансированной работы.

В совещании принимают участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, зампред правительства Юрий Борисов, помощник президента Андрей Белоусов, заместитель главкома ВКС - командующий Космическими войсками Александр Головко, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.