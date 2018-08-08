Штаб по возвращению беженцев заработал в Сирии

Власти Сирии создали штаб по возвращению в страну беженцев, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"Одним из значимых результатов процесса возвращения беженцев на родину стало формирование и начало работы межведомственного координационного штаба Сирии во главе с министром муниципального управления и экологии Хусейном Махлуфом", - сказал М.Мизинцев на заседании межведомственного штаба по возвращению беженцев в Сирию.
По его словам, данный шаг сирийского руководства подтверждает готовность страны к приему своих граждан, оказавшихся за границей из-за военных действий против террористов. "Совершенствуется работа уже развернутых пунктов пропуска, наращивается их сеть и возможности по приему беженцев", - добавил М.Мизинцев.
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