Штаб по возвращению беженцев заработал в Сирии

Власти Сирии создали штаб по возвращению в страну беженцев, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

"Одним из значимых результатов процесса возвращения беженцев на родину стало формирование и начало работы межведомственного координационного штаба Сирии во главе с министром муниципального управления и экологии Хусейном Махлуфом", - сказал М.Мизинцев на заседании межведомственного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

По его словам, данный шаг сирийского руководства подтверждает готовность страны к приему своих граждан, оказавшихся за границей из-за военных действий против террористов. "Совершенствуется работа уже развернутых пунктов пропуска, наращивается их сеть и возможности по приему беженцев", - добавил М.Мизинцев.