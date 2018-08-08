В Армении по подозрению в незаконном приобретении оружия задержан брат экс-премьера страны Абраамяна

Джоник Абраамян, брат бывшего главы правительства Армении Овика Абраамяна, задержан по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия, сообщают в среду армянские СМИ.
Сообщается, что накануне сотрудники Службы нацбезопасности Армении посетили фабрику, принадлежащую семье О.Абраамяна.
СНБ Армении пока не комментирует сообщения о задержании Дж.Абраамяна.
В конце июля Суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Армении Роберта Кочаряна (1998-2008 гг), обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Р.Кочарян был арестован на два месяца.
1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.
Во время президентских выборов 2008 года О.Абраамян возглавлял предвыборный штаб экс-президента С.Саргсяна.
В 2008 году нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
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