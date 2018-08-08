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Дальнее зарубежье 08.08.2018 18:31

В Минобороны РФ призвали страны Европы отменить санкции против Сирии

В Минобороны РФ призывают европейские страны отменить антисирийские санкции, а также направить выделяемые на содержание беженцев средства в Сирию.

"Министр по делам национального примирения в Сирии Али Хейдар сообщил, что в его ведомство обращаются тысячи сирийцев, в том числе из стран Евросоюза, откуда они не могут вернуться по финансовым причинам. Ситуацию могла бы изменить отмена европейцами антисирийских санкций, а также направление в Сирию тех средств, которые сейчас растрачиваются на содержание беженцев в странах их временного пребывания", - заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

Он попросил представителя МИД России подготовить предложения для решения этой проблемы. "Необходимо проработать данный вопрос с заинтересованными международными структурами, в том числе с Организацией Объединенных Наций", - сказал М.Мизинцев.

По его словам, отмечается устойчивая положительная динамика в реализации сирийского плана по возвращению беженцев в места довоенного проживания.

"В очередной раз призываем руководителей всех заинтересованных стран и международных организаций принять активное участие в вопросах оказания всесторонней помощи Сирийской Арабской Республике",- заявил М.Мизинцев.

"Только создав необходимые правовые, экономические, социальные и бытовые условия для граждан республики, сирийское руководство сможет обеспечить исключительно добровольное возвращение беженцев в страну и возобновление их нормальной, мирной жизни на родине",- подчеркнул начальник НЦУО.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ЕВРОПА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]