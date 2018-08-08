Бывший зампред правительства Дагестана и его подельник-бизнесмен предстанут перед судом по делу о мошенничестве

Следователи Дагестана завершили расследование уголовного дела бывшего начальника ФГБУ "Запкаспрыбвод", заместителя председателя правительства республики Билала Омарова и директора ООО "Стройтехнохолдинг" Нурмагомеда Кушиева, обвиняемых в мошенничестве, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
"По версии следствия, в конце декабря 2013 года начальник ФГБУ "Запкаспрыбвод" по предварительному сговору с директором ООО "Стройтехнохолдинг" заключил договор аренды транспортных средств с экипажем, которые фактически учреждению не передавались", - говорится в сообщении.
Учреждение перечислило на счет общества арендную плату в сумме около 9 млн рублей. "Затем, якобы в целях обеспечения арендованной техники горюче-смазочными материалами, были заключены контракты на приобретение дизельного топлива, бензина, моторного масла, солидола и нигрола", - отмечает пресс-служба.
Изготовление поддельных актов приема-передачи материальных запасов позволило злоумышленникам похитить ГСМ на общую сумму более 2 млн рублей, говорится в сообщении.
В ходе расследования дела Б.Омаров был отстранен судом от должности заместителя председателя правительства Дагестана. Кроме того, на имущество обвиняемых судом был наложен арест.
В зависимости от роли и степени участия каждого, на Б.Омарова и Н.Кушиева было заведено уголовное дело по ч.4 ст.159 (мошенничество), ч.2 ст.292 (служебный подлог) и ч.2 ст.327 УК РФ (подделка официального документа).
Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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