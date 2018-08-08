Алиев выделил около 48 млн манатов на покупку 300 пассажирских автобусов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Бакинскому транспортному агентству из госбюджета 47 млн 924 тыс. манатов на обновление автобусного парка Баку.

Средства на покупку 300 пассажирских автобусов будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Ф.Исазаде