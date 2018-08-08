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Карабахский конфликт 08.08.2018 19:13

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о взрыве на позициях подразделений ВС страны в зоне карабахского конфликта

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию о взрыве на боевых позициях азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта, называет это провокацией.

«Распространенная армянской стороной информация не соответствует действительности, ложь и очередная провокация противника. Никакого взрыва на боевых позициях подразделений ВС Азербайджана не было»,- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что информация является «неудачной попыткой ответа на распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о взрыве 6 августа в блиндаже подразделений ВС Армении».

«Подразделения ВС Азербайджана полностью контролируют оперативную ситуацию»,- отметили в Минобороны.

Ранее в среду армянская сторона распространила информацию о сильном взрыве на одной из боевых позиций ВС Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЗИЦИИ, ВЗРЫВ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]