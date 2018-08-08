Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о взрыве на позициях подразделений ВС страны в зоне карабахского конфликта

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию о взрыве на боевых позициях азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта, называет это провокацией.
«Распространенная армянской стороной информация не соответствует действительности, ложь и очередная провокация противника. Никакого взрыва на боевых позициях подразделений ВС Азербайджана не было»,- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что информация является «неудачной попыткой ответа на распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о взрыве 6 августа в блиндаже подразделений ВС Армении».
«Подразделения ВС Азербайджана полностью контролируют оперативную ситуацию»,- отметили в Минобороны.
Ранее в среду армянская сторона распространила информацию о сильном взрыве на одной из боевых позиций ВС Азербайджана.
Ф.Исазаде
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