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Внешняя политика 08.08.2018 19:25

В Баку считают необходимым усиление и расширение сотрудничества с Пхеньяном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает необходимость усиления и расширения в перспективе взаимного сотрудничества между Баку и Пхеньяном в различных сферах, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев в среду принял верительные грамоты посла КНДР в Баку Ким Хен Джуна

«В ходе встречи президент Алиев отметил необходимость усиления в предстоящие годы взаимной деятельности в различных сферах и расширения сотрудничества между Азербайджаном и КНДР. Глава государства также выразил надежду на продолжение активного сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций, в первую очередь, в рамках ООН и Движения неприсоединения», - отмечается в сообщении.

И.Алиев также выразил уверенность в развитии двухсторонних отношений с Пхеньяном в различных форматах.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КНДР, СОТРУДНИЧЕСТВО, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]