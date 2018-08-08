В Баку считают необходимым усиление и расширение сотрудничества с Пхеньяном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает необходимость усиления и расширения в перспективе взаимного сотрудничества между Баку и Пхеньяном в различных сферах, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев в среду принял верительные грамоты посла КНДР в Баку Ким Хен Джуна

«В ходе встречи президент Алиев отметил необходимость усиления в предстоящие годы взаимной деятельности в различных сферах и расширения сотрудничества между Азербайджаном и КНДР. Глава государства также выразил надежду на продолжение активного сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций, в первую очередь, в рамках ООН и Движения неприсоединения», - отмечается в сообщении.

И.Алиев также выразил уверенность в развитии двухсторонних отношений с Пхеньяном в различных форматах.

Н.Аббасова