Иран обвинил министерский комитет ОПЕК+ в нарушении мандата и перераспределении квот по нефтедобыче

Министр нефти Ирана Бижан Зангане направил письмо президенту ОПЕК, министру нефти ОАЭ Сухейлю аль-Мазруи, призвав зафиксировать вину министерского комитета ОПЕК+ по выполнению договоренностей, достигнутых в ходе 171 конференции ОПЕК (ноябрь 2016 года, когда было принято решение о снижении нефтедобычи от уровня октября 2016 года), говорится на сайте министерства нефти Ирана.
Министр Ирана заметил, что для правильного мониторинга исполнения договоренностей необходима правильная интерпретация решений, принятых в ходе последней, 174 конференции ОПЕК (в июне 2018 года).
Б.Зангане, ссылаясь на итоги первого внеочередного заседания министерского комитета по мониторингу исполнения договоренностей ОПЕК+ (JMMC), который состоялся 18 июля, заявил, что JMMC неправильно интерпретирует решение ОПЕК.
Так, подчеркнул министр Ирана, в ходе этого заседания JMMC попросил технический комитет мониторить исполнение решения 4-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК (23 июня 2018г), но ничего не упомянул о мониторинге исполнения решения, принятого на 174 конференции ОПЕК (состоялась 22 июня 2018 года).
Министр отметил, что Иран участвовал на техническом комитете 18 июля без права голоса и стал очевидцем того, как некоторые члены пытались перераспределить объемы нефтедобычи, которые должен быть поставлены на рынок для 100% исполнения сделки, среди самих себя и пытается уступить объемы, которые недопоставляют страны ОПЕК, странам не-ОПЕК.
По мнению Ирана, эта процедура полностью не соответствует задаче по мониторингу и министерского, и технического комитета, и говорит о непонимании министерским комитетом своего мандата, а также игнорирует решение 174 конференции ОПЕК.
В связи с этим Б.Зангане потребовал обеспечить следующее: JMMC обязан надлежащим образом мониторить исполнение решения 174-й конференции ОПЕК, а отчет должен предоставляться странам-участницам на постоянной основе. JMMC должен воздерживаться от любых попыток перераспределять объемы нефтедобычи сверх 100% исполнения сделки как среди стран ОПЕК, так и между странами ОПЕК и не-ОПЕК, поскольку не имеет на это мандата и это противоречит решению 171 конференции ОПЕК.
Если JMMC не исполняет свой мандат, как это указано в решении 174 конференции ОПЕК и имеет неправильное понимание решения конференции, этот вопрос должен быть поднят на внеочередном заседании ОПЕК для принятия решения, пишет министр нефти Ирана.
В ходе 171 конференции ОПЕК и последующей министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 24 страны-участницы сделки договорились с 1 января 2017 года снизить нефтедобычу на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2016 года.
По итогам мая сделка перевыполнялась на 147%, то есть добыча снижена по сравнению с уровнем октября 2016 года примерно на 850 тыс. б/с, министры говорят о превышении на 1 млн б/с, который они хотели дополнительно поставить на рынок с 1 июля.
В процессе принятия решения об увеличении нефтедобычи на конференции ОПЕК и министерской встрече ОПЕК-не-ОПЕК в июне предполагалось, что квоты по увеличению будут распределены пропорционально. Однако поскольку не все могут увеличить, от этого подхода ушли, и было принято решение, что министерский мониторинговый комитет будет контролировать, чтобы общее исполнение сделки было 100%, а какие страны и на сколько будут наращивать добычу - не оговорено.
Самыми существенными возможностями обладает Саудовская Аравия, которая за три месяца может дополнительно поставить на рынок 2 млн б/с. В июне, хотя увеличение еще не было согласовано, страна уже поставила на рынок около 400 тыс. б/с плюсом, превысив свою квоту по ограничению.
Россия в июле увеличила нефтедобычу на 260 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года, при том, что квота по снижению составляла 300 тыс. б/с.
Иран, который может снизить нефтедобычу из-за восстановления в отношении него санкций США, возмущен ситуацией, когда страны превосходят установленные уровни добычи, полагая, что это снижает эффективность работы ОПЕК.
В JMMC входят 5 стран: Россия, Оман, Саудовская Аравия, Венесуэла, Кувейт и Алжир.
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