Саудовская Аравия продает канадские активы - FT

Центральный банк и пенсионные фонды Саудовской Аравии поручили компаниям, управляющим их активами за рубежом, избавиться от канадских акций, облигаций и инструментов денежного рынка "вне зависимости от цен", пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Саудовская Аравия резко отреагировала на критику канадскими властями ареста активисток, боровшихся за право женщин водить автомобиль, которую Эр-Рияд посчитал вмешательством во внутренние дела страны.

В понедельник страна объявила о приостановке всех инвестиций в Канаду и новых торговых транзакций. Кроме того, МИД Саудовской Аравии объявил посла Канады персоной нон-грата, а также отозвал посла Саудовской Аравии из Оттавы.

По данным источников FT, Саудовская Аравия в общей сложности выделила более $100 млрд управляющим компаниям на инвестиции в глобальные рынки. Хотя доля инвестиций в канадские активы в этой сумме, вероятно, "было достаточно низкой", сам факт продажи активов Саудовской Аравией несет в себе довольно мощный посыл, отметил один из источников.

Продавая канадские активы, Эр-Рияд показывает свою финансовую и политическую силу, чтобы предостеречь власти зарубежных государств от вмешательства во внутренние дела страны, прокомментировал информацию газете один из банкиров. "Все это очень серьезно", - добавил он.

Саудовская Аравия приняла решение об отмене запрета для женщин на вождение автомобиля в сентябре 2017 года, однако вступило оно в силу только 24 июня 2018 года. Несколько активисток были арестованы в мае и июне текущего года, непосредственно перед вступлением новых правил в силу.

В прошлую пятницу МИД Канады призвал власти Саудовской Аравии немедленно освободить арестованных правозащитниц, включая Самар Бадави. Канадские заявления были расценены в саудовской столице как вмешательство во внутренние дела.