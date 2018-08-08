Супруга Башара Асада проходит лечение от злокачественной опухоли

Супруга президента Сирии Асма Асад проходит лечение в одной из больниц Дамаска от онкологического заболевания, сообщает в среду сирийское агентство САНА со ссылкой на пресс-службу сирийского лидера Башара Асада.
По данным агентства, злокачественная опухоль молочной железы была обнаружена у А.Асад на ранней стадии.
Агентство также опубликовало фотографию, на которой Б.Асад навещает свою супругу в больнице в Дамаске.
Супруга Б.Асада, 42-летняя А.Асад, родилась и выросла в Великобритании и переехала в Сирию в 2000 году после замужества. Она вышла замуж за Б.Асада за год до того, как он стал президентом Сирии.
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