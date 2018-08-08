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Дальнее зарубежье 08.08.2018 19:32

Супруга Башара Асада проходит лечение от злокачественной опухоли

Супруга президента Сирии Асма Асад проходит лечение в одной из больниц Дамаска от онкологического заболевания, сообщает в среду сирийское агентство САНА со ссылкой на пресс-службу сирийского лидера Башара Асада.

По данным агентства, злокачественная опухоль молочной железы была обнаружена у А.Асад на ранней стадии.

Агентство также опубликовало фотографию, на которой Б.Асад навещает свою супругу в больнице в Дамаске.

Супруга Б.Асада, 42-летняя А.Асад, родилась и выросла в Великобритании и переехала в Сирию в 2000 году после замужества. Она вышла замуж за Б.Асада за год до того, как он стал президентом Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СУПРУГА, ЛЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]