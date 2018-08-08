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Регион 08.08.2018 19:53

Брат экс-премьера Армении арестован, его подозревают в незаконном приобретении оружия - Служба нацбезопасности

Брат экс-премьер-министра Армении Овика Абраамяна - Генрик Абраамян арестован по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия, сообщила в среду пресс-служба Службы национальной безопасности Армении.

"В рамках дела о разгоне демонстраций 1 марта 2008 года была получена информация, что на территории бывшего завода в селе Мхчян, де-факто принадлежащего экс премьеру, но оформленного на имя Амбика Геворкяна, хранится большое количество оружия. Сотрудники СНБ накануне провели обыск на территории завода, в результате которого было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе 3 ручных пулемета, 7 пулеметов АK-74, 2 снайперских винтовки СВД, 3 разных типа винтовок, два пистолета и большое количество пуль разного калибра", - говорится в сообщении СНБ.

Брат экс-премьера Генрик Абраамян и Амбик Геворкян арестованы по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия.

Служба национальной безопасности и Специальная следственная группа проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по проверке факта использования данного оружия во время событий 1 и 2 марта 2008 года.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]