В Израиле отвергают генплан ЕС по развитию транспортной инфраструктуры Палестинской автономии

Европейский союз подготовил генеральный план развития транспортной инфраструктуры для Палестинской автономии, соединяющей палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и сектор Газа сетью шоссейных и железных дорог.
План, рассчитанный до 2045 года, готовился Евросоюзом без ведома и без какого-либо согласования с израильскими властями, сообщает в среду интернет-издание NEWSru.co.il.
Министр транспорта Израиля Исраэль Кац, ведомство которого отвечает за планирование и прокладку транспортных инфраструктур, заявил, что ему было известно о намерениях европейцев еще год назад, и уже тогда он заявил об их неприемлемости.
"Я дал понять, что Газа не будет соединена с Иудеей и Самарией (Западный берег реки Иордан - ИФ). Все эти планы останутся бумагой. Европейцы могут чертить что хотят, но строить будем мы", - заявил И.Кац, добавив, что выступает за полное отделение Газы от Израиля путем предоставления ей выхода к морю, а не к Израилю или к другим местам.
Палестинская национальная автономия состоит из разъединенных территорий на Западном берегу реки Иордан и сектора Газа. Последний контролирует с 2007 года радикальная группировка и отказывается передать сектор под юрисдикцию Палестинской национальной администрации.
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