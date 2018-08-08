В Вашингтоне прошли переговоры между представителями внешнеполитических ведомств США и Турции

Замгоссекретаря США Джон Салливан и замминистра иностранных дел Турции Седат Онал провели переговоры в среду в Вашингтоне, направленные на налаживание отношений между двумя странами после ситуации с американским пастором Эндрю Брансоном, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ранее турецкие СМИ сообщали, что делегация из Турции во главе с замминистра иностранных дел С.Оналом во вторник вечером прибывает в Вашингтон, где в среду были запланированы переговоры с американскими официальными лицами.

В состав турецкой делегации вошли девять человек, в их числе представители Минюста, Минфина и министерства иностранных дел Турции.

Стороны обсудят пути урегулирования проблем, наметившихся в отношениях двух стран, писало агентство "Анадолу".

Отношения между двумя странами обострились в июле, после того, как в конце июля президент США Дональд Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора. В середине июля турецкий суд отказал в удовлетворении запроса стороны защиты, которая требовала освободить из-под стражи Э.Брансона. 25 июля Э.Брансон был переведен из тюрьмы под домашний арест.

На прошлой неделе США приняли решение ввести санкции в отношении главы минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу. Ограничительные меры вводятся в ответ на содержание под стражей в Турции граждан США, в том числе пастора Э.Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.