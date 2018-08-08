Генсек НАТО обсудил по телефону с премьером Эстонии случайный пуск ракеты испанским истребителем

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава правительства Эстонии Юри Ратас в среду провели телефонные переговоры, темой которых стал инцидент с пуском по ошибке ракеты "воздух-воздух" истребителем ВВС Испании в минувший вторник.

"Генсек НАТО Й.Столтенберг 8 августа 2018 года провел переговоры с эстонским премьер-министром Ю.Ратасом об инциденте с ракетой в рамках миссии НАТО по Балтийскому воздушному патрулированию", - говорится в заявлении по итогам переговоров, опубликованном в среду.

"7 августа 2018 года испанский истребитель в рамках миссии случайно выпустил боевую ракету "воздух-воздух" в воздушном пространстве Эстонии. Информации об ущербе не поступало", - подчеркивается в документе.

При этом стороны отметили "приверженность НАТО защите всех союзников и намерение защищать воздушное пространство союзников по альянсу в Прибалтийском регионе".

Во вторник входящий в состав миссии НАТО в Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета по ошибке запустил боевую ракету "воздух-воздух" AMRAAM. Инцидент произошел в 15:44 над территорией для воздушных упражнений Пангоди (Pangodi) близ города Отепя (Otepaa).

Ракета обладает режимом самоуничтожения, но не исключено, что она могла упасть на землю.

AIM-120 AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели.