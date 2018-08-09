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Регион 09.08.2018 10:24

Второй пакет санкций США против РФ в ответ на Солсбери может предусматривать существенное ограничение импорта и экспорта - СМИ

Второй пакет санкций администрации США против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери может предусматривать существенное ограничение импорта и экспорта, сообщает в среду Эн-Би-Си со ссылкой на данные неназванного представителя госдепартамента США.

"Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот", а также о почти полном ограничении экспорта и импорта", - сообщил источник каналу.

Канал также сообщил, что первый пакет санкций США против РФ, связанных с инцидентом в Солсбери, может не оказать существенного воздействия, так как во многом будет дублировать уже существующие ограничительные меры.

Ранее сообщалось, что администрация США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Санкции вступят в силу "примерно 22 августа".

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, СУТЬ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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