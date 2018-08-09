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Регион 09.08.2018 10:50

Введенные США отложенные санкции рассчитаны на подрыв российской экономики - Лукьянов

Объявленные госдепартаментом США новые санкции в отношении России из-за "дела Скрипалей" направлены на подрыв российской экономики, а выдвинутый американцами ультиматум напоминает иракский сценарий, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов.

"Судя по всему, администрация, вводя отложенные на три месяца санкции, рассчитывает тем самым подорвать российскую экономику - эффект резко негативных ожиданий, подвешенного Дамоклова меча, всегда сильнее, чем одномоментное действие, к последствиям которого рынки и экономические субъекты быстро начинают так или иначе адаптироваться", - сказал Ф.Лукьянов "Интерфаксу" в четверг.

По его мнению, "совокупность обстоятельств, включая, прежде всего, формулировки : использование ОМП, ультимативное требование допустить инспекторов, - заставляет вспомнить одну параллель - Ирак".

"Поскольку требование сформулировано в ультимативной форме, это служит гарантией его невыполнения Россией. А отказываться от ультиматума США не могут (потеря лица). Поэтому запущенная спираль опасна", - подчёркивает Ф.Лукьянов.

Он отмечает, что, выбрав в качестве повода для введения санкций инцидент в Солсбери, администрация, "вероятнее всего, стремится заместить неприятный для неё санкционный повод - вмешательство России в выборы, о чем твердит Конгресс (причём речь уже превентивно идёт о выборах 2018) - более, с ее точки зрения, "нейтральным" и для неё выгодным".

По словам Ф.Лукьянова, "последствия встречи Путина и Трампа развиваются по тому же сценарию, что и год назад - чем относительно успешнее разговор, тем более убедительное "алиби" требуется Белому дому, чтобы доказать отсутствие симпатий к России".

"В прошлом году масштабный санкционный пакет CAATSA, резко ограничивший поле возможного между США и Россией. В этом году - угрозы вовсе перевести Россию в категорию полноценных "стран-изгоев", - продолжил он. - Звучащие в Конгрессе предложения о том, что Россию надо провозгласить "спонсором терроризма", в случае реализации делает невозможным практически ничего, кроме давления и изоляции".

По мнению главы СВОП, санкции, анонсированные вчера Госдепом, "вероятно, призваны предвосхитить то, что собирается сделать Конгресс, то есть перехватить инициативу, чтобы иметь возможность самим управлять уровнем конфликта, а не отдавать его на откуп Конгрессу".

"Однако результат, скорее всего, будет противоположным - Белый Дом выведет санкционный накал на новую высоту, Конгресс заявит, что меры недостаточные и постарается закрутить гайки ещё больше", - заключил Ф.Лукьянов.

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Тэги: РОССИЯ, США, САНКЦИИ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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