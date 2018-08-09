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Дальнее зарубежье 09.08.2018 11:08

Оппозиционные депутаты парламента Венесуэлы лишены неприкосновенности - СМИ

Решением Национального учредительного собрания Венесуэлы депутаты парламента Хулио Борхес и Хуан Рекесенс лишены неприкосновенности по обвинению в причастности к организации покушения на президента страны Николаса Мадуро, сообщили СМИ из Каракаса.

Накануне о том, что такое решение готовится, сообщил глава нацсобрания Диосдадо Кабельо.

"Единственный пункт повестки дня завтрашнего заседания Национального учредительного собрания - вопрос о лишении депутатской неприкосновенности тех, кто был причастен к покушению на убийство нашего брата президента Мадуро", - написал он в своем твиттере.

Х.Борхес, находящийся в Колумбии, назвал попытку покушения на Н.Мадуро постановочным фарсом.

"Никто в стране, да и в мире не верит тебе в том, что касается этого фарса с покушением, все мы знаем, что он был постановкой, направленной на то, чтобы преследовать и подавлять тех из нас, кто выступает против твоей диктатуры", - написал политик в своем твиттере.

Ранее Н.Мадуро в эфире государственного телевидения обвинил Х.Борхеса и других оппозиционеров в причастности к организации покушения.

В ней, по словам президента, за $50 млн принимали участие 11 человек, в том числе опальные венесуэльские политики, проживающие в Колумбии и США. Венесуэла будет добиваться их выдачи.

Попытка покушения на Н.Мадуро была предпринята в минувшее воскресенье.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ДЕПУТАТЫ, НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]