Канада продолжает переговоры с Саудовской Аравией на фоне кризиса в двухсторонних отношениях - премьер

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что власти страны продолжают дипломатические усилия по нормализации отношений с Саудовской Аравией.

"Мы ведем переговоры с Саудовской Аравией..., дипломатические переговоры продолжаются", - заявил он журналистам.

Премьер отметил, что накануне "длительную беседу" с саудовским коллегой провела министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Как сообщалось, МИД Саудовской Аравии объявил посла Канады персоной нон грата, а также отозвал своего посла из Оттавы.

Кроме того, Эр-Рияд объявил о замораживании новых торговых и инвестиционных сделок между двумя странами.

Это решение было принято в связи с требованием МИД Канады о немедленном освобождении арестованных в Саудовской Аравии правозащитниц, в том числе Самар Бадави. Заявление главы МИД Канады Х.Фриланд было расценено в саудовской столице как вмешательство во внутренние дела.

В то же время Х.Фриланд в ответ на решение Эр-Рияда отметила, что Канада будет оставаться на своей позиции по проблеме соблюдения прав человека.

"Мы остаемся на той позиции, о которой объявили. Мы будем и впредь выступать за права женщин, и не намерены отступать", - заявила она журналистам, добавив, что Канада не в первый раз поднимет вопрос о соблюдении прав человека в Саудовской Аравии.