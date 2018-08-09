Новые санкции могут ограничить импорт урана из России в США - газета

Усиление антироссийских санкций США может затронуть российский "Росатом": в соответствующем билле предложено продлить ограничения на импорт из РФ низкообогащенного урана (НОУ) до 2031 года, пишет в четверг "Коммерсантъ".

Эта мера может затронуть ключевой рынок госкорпорации: в 2017 году входящий в "Росатом" "Техснабэкспорт" (бренд Tenex)получил от контрактов в США более 40% выручки от экспорта НОУ. Впрочем, в российском уране заинтересованы и владельцы АЭС в США, которым эти поставки обходятся дешевле.

Американский законопроект об усилении санкций против России ("Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2018 года", DASKAA) включает и предложение ограничить импорт НОУ из РФ. Поправки, в частности, предлагают продлить лимиты по ввозу российского НОУ до 2031 года.

При этом меняется и сама идеология закона: если до 2020 года квоты для РФ растут, то в следующем десятилетии их предложено быстро снижать. Уже в 2021 году лимит поставок по DASKAA должен упасть до 463,6 тонны, а в 2030 году - до 375,8 тонны НОУ. Кроме того, билль предлагает исключить существующую возможность сверхлимитных закупок урана в резерв Минэнерго США, хотя, по данным издания, российская сторона такой опцией не пользовалась.

Поставки НОУ из России в США ведет Tenex, работающий в основном по контрактам с операторами АЭС. На конец года "суммарные лимиты" компании по поставкам урановой продукции в США в 2011-2020 годах были заполнены на 95%. Общий портфель долгосрочных контрактов Tenex составляет $17 млрд, при этом ряд таких соглашений выходит за рамки 2020 года, то есть может быть затронут предлагаемым сокращением лимитов.

США являются крупнейшим рынком для Tenex, в 2017 году из общего объема продаж в $1,7 млрд на экспорт в США пришлось около $700 млн, а из новых контрактов на $3,3 млрд с американцами подписано соглашений примерно на $1,1 млрд. Выручка компании по МСФО за прошлый год упала на 10%, до $1,9 млрд, чистая прибыль - на 38,5%, до $242,6 млн. Tenex отмечала сложности на мировом рынке: высокие запасы урана (два-три годовых объема потребления в Европе и США) и падение цен на обогащение урана с $52 до $45 за единицу работы разделения по долгосрочным контрактам, по оценкам UxC.

Атомная энергетика США в последние десятилетия сильно зависит от импорта как урана, так и услуг по его обогащению. Это особенно сильно проявляется с 2011 года, когда после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" цены на уран, обогащение и ядерное топливо сильно упали. Сейчас у США фактически два поставщика услуг по обогащению - "Росатом" и европейская Urenco (имеет мощности и в США), а большая часть добычи урана в США закрыта из-за нерентабельности (в том числе и подконтрольные "Росатому" активы).

Эта ситуация долгое время приводила к тому, что санкции США против России практически не задевали госкорпорацию (под ограничения пока символически внесли научное сотрудничество и ряд других второстепенных секторов). Но в этом году ситуация меняется: еще в январе уранодобывающие компании США предложили Белому дому ввести квоты по закупке местного урана для АЭС, и в июле Минторг страны начал расследование по этой жалобе. Тогда, впрочем, в Tenex не видели в этом для себя прямой угрозы.