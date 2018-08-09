Новые колумбийские власти вновь рассмотрят вопрос о признании Палестины независимым государством

Новый министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес сообщил журналистам о намерении дать правовую оценку шагу прежнего правительства страны, которое признало Палестину суверенным государством.

Ранее стало известно, что незадолго до истечения срока полномочий прежняя глава МИД страны Мариа Анхела Ольгин направила палестинским властям послание, в котором говорилось: "Хотела бы проинформировать вас, что от имени властей Колумбии президент Х.Сантос принял решение признать Палестину свободным, независимым и суверенным государством".

Нынешний министр иностранных дел намерен рассмотреть, какие осложнения может повлечь это решение, поскольку исторически Колумбия поддерживает тесные отношения с США, союзником которых выступает Израиль.

"Приоритет нашего правительства заключается в том, чтобы поддерживать отношения сотрудничества со всеми союзниками и друзьями и вносить вклад в международный мир и безопасность", - прокомментировал ситуацию К.Ольмес.

Х.Сантос покинул пост президента Колумбии во вторник, когда к власти в стране пришел Иван Дуке, победивший на недавних выборах главы государства.