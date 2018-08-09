Министерство энергетики и Caspian European Club расширяют сотрудничество

Министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов принял делегацию членов правления Caspian European Club во главе с первым заместителем председателя и главным исполнительным директором Тельманом Алиевым.

Во время встречи были обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества, деятельность Caspian European Club, ключевые аспекты развития энергетической сферы страны и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Тельман Алиев поблагодарил Министра энергетики Азербайджанской Республики Парвиза Шахбазова за оказанное внимание и тесное сотрудничество с Caspian European Club.

Он выразил надежду, что двустороннее сотрудничествобудет способствоватьрешению проблем энергетической сферы, а Caspian European Club в свою очередь приложит все усилия по предложениям для продолжения активного диалога между бизнесом и министерством.

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании постоянной рабочей группы, в рамках которой оперативно будут обсуждаться все проблемы, просьбы и предложения компаний членов Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club, в энергетической сфере.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.