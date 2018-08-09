Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9726 RUR   0.0259 GBR   2.1881 TRY   0.3185

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.94 Brent   72.28

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 32° Завтра 20° 27° 11 Авг 21° 25° 12 Авг 22° 28°

09.08.2018 10:58

Министерство энергетики и Caspian European Club расширяют сотрудничество

Министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов принял делегацию членов правления Caspian European Club во главе с первым заместителем председателя и главным исполнительным директором Тельманом Алиевым.

Во время встречи были обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества, деятельность Caspian European Club, ключевые аспекты развития энергетической сферы страны и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Тельман Алиев поблагодарил Министра энергетики Азербайджанской Республики Парвиза Шахбазова за оказанное внимание и тесное сотрудничество с Caspian European Club.

Он выразил надежду, что двустороннее сотрудничествобудет способствоватьрешению проблем энергетической сферы, а Caspian European Club в свою очередь приложит все усилия по предложениям для продолжения активного диалога между бизнесом и министерством.

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании постоянной рабочей группы, в рамках которой оперативно будут обсуждаться все проблемы, просьбы и предложения компаний членов Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club, в энергетической сфере.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]