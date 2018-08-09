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Дальнее зарубежье 09.08.2018 12:30

Пять человек пострадали, десятки рейсов отменены из-за тайфуна в Японии

На северо-восточное побережье Японии обрушился тайфун, не менее пяти человек пострадали, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Из-за ливней и сильного ветра в токийских аэропортах были отменены десятки авиарейсов.

Вместе с тем тайфун не привел к серьезным повреждениям зданий и жилых домов, отмечается в сообщении.

Накануне из-за приближения тайфуна авиакомпания All Nippon Airways отменила более 40 рейсов, в том числе несколько международных.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, ТАЙФУН, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]