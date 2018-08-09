Пять человек пострадали, десятки рейсов отменены из-за тайфуна в Японии

На северо-восточное побережье Японии обрушился тайфун, не менее пяти человек пострадали, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Из-за ливней и сильного ветра в токийских аэропортах были отменены десятки авиарейсов.

Вместе с тем тайфун не привел к серьезным повреждениям зданий и жилых домов, отмечается в сообщении.

Накануне из-за приближения тайфуна авиакомпания All Nippon Airways отменила более 40 рейсов, в том числе несколько международных.