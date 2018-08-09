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Дальнее зарубежье 09.08.2018 11:11

В Индонезии произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,2

В Индонезии многих жителей островов Ломбок и Сумбава охватила паника после еще одного крупного землетрясения, которое произошло в четверг - спустя всего три дня после разрушительного катаклизма, унесшего жизни более 300 человек, сообщает телеканал "Си-Эн-Эн Индонезия".

Магнитуда новых толчков, которые, возможно, являются эхом прошлого землетрясения, оценена в 6,2. Эпицентр землетрясения зафиксирован в районе острова Сумбава на глубине 12 км.

Информации о новых жертвах и разрушениях в результате землетрясения нет. Однако многие жители в панике начали покидать дома.

6 августа на острове Ломбок в Индонезии прошло землетрясение магнитудой 6,9. По официальным данным, число жертв катаклизма превысило 160 человек, в то время как СМИ сообщали о 350 погибших.

В результате бедствия 150 тыс. человек были эвакуированы, с серьезными травмами к медикам обратились более 230 человек, около 70 тыс. остались без крыши над головой.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЭХО/ТОЛЧОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]