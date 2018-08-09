Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва может применить закон о контрсанкциях в ответ на меры, принимаемые Вашингтоном в связи с "делом Скрипалей".

"Что касается возможной реакции России, это традиционно прерогатива исполнительной власти. Уверен, что при таком развитии событий будет дан адекватный ответ. Со своей стороны законодатели сформировали для этого весь комплекс правовых мер, приняв в весеннюю сессию закон о контрсанкциях", - сказал Л.Слуцкий журналистам в четверг.

Так политик отреагировал на сообщения о готовности США ввести в действие новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери.

"США готовы использовать любой предлог для сдерживания России и агрессивного продвижения своих собственных интересов. Намерение ввести санкции по делу Скрипалей без каких либо до сих пор предъявленных доказательств - очередное подтверждение оголтелой русофобской истерии", - сказал Л.Слуцкий.

По его словам, такая линия косвенно подтверждает предположения ряда экспертов о том, что Вашингтон мог быть идейным вдохновителем развязанной Лондоном антироссийской провокации из-за инцидента в Солсбери.

"Введя санкций по делу Скрипалей, США окончательно превратят всю систему международного права в театр абсурда, обратив в пепел такие понятия как "доказательная база" и "презумпция невиновности", - заявил Л.Слуцкий.

Глава думского комитета выразил сожаление в связи с тем, что в Соединенных Штатах остается все меньше здравых и конструктивно настроенных политиков. "Мы будем продолжать работу с теми, кто пока не поддался коллективному безумию, и пытаться восстановить диалог", - сказал Л.Слуцкий.