Могерини призвала обеспечить безопасность защитников прав коренных народов

В ЕС обеспокоены участившимися в мире случаями нападения и притеснения правозащитников, отстаивающих права коренных народов, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини в четверг 9 августа, когда отмечается Международный день коренных народов мира.

"Правозащитники, отстаивающие права коренных народов и экологические права, в том числе специальный докладчик ООН по вопросу о правах коренных народов Виктория Таули-Корпус, все чаще сталкиваются с враждебным отношением, насилием и репрессиями", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.

"Мы обеспокоены тем, что каждую неделю во всем мире жертвами убийств становятся четыре таких правозащитника. Ожидается, что власти государств, где подобные деяния имеют место, активизируют работу по защите активистов и гарантируют привлечение виновных к ответственности", - отмечается в коммюнике.

Ф.Могерини также обращает внимание на необходимость в срочном порядке решить вопрос, связанный с участившимися случаями захвата земель.

"Каждый день где-нибудь в мире коренные народы лишаются своих исконных земель, территорий и ресурсов", - заявила глава европейской дипломатии.