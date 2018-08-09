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Транспорт и связь 09.08.2018 11:39

Второй телекоммуникационный спутник Азербайджана Azerspace-2 доставлен на космодром Куру

Второй азербайджанский телекоммуникационный спутник «Azerspace-2» доставлен на космодром Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ), говорится в сообщении ОАО Azerkosmos.

«Спутник «Azerspace-2», запуск которого на геостационарную орбиту запланирован в сентябре текущего года, уже доставлен на космодром Куру. Запуск будет осуществлен с помощью ракетоносителя Ariane-5, заключительные работы по созданию которого продолжаются в соответствии с графиком», - говорится в информации.

По данным Azerkosmos, в Баку и в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана завершены работы по обновлению наземной инфраструктуры для эксплуатации спутника.

Спутник «Azerspace-2» будет эксплуатироваться 15 лет.

«Azerspace-2 охватит страны Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Тропической Африки. Новый спутник позволит расширить спектр услуг, оказываемых Azerkosmos, географию деятельности общества, а также станет резервом на орбите для спутника «Azerspace-1»», -отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ОАО "Azerkosmos" и "Airanespace" в декабре 2015 года подписали контракт по запуску на геостационарную орбиту спутника "Azerspace-2". По договоренности между Azerkosmos и Intersat, спутник Azerispace-2 будет расположен на орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы и охватит регионы Африки, Европы, Азии и Ближнего Востока.

Azerkosmos заключил контракт с компанией "Space Systems/Loral" (SSL) на изготовление спутника «Azerispace-2". Стоимость контракта составляет $191,36 млн. Финансирование проекта создания спутника «Azerispace-2» будет осуществляться за счет долгосрочной и льготной кредитной линии Канадского агентства по развитию экспорта (Export Development Canada, EDC).

В настоящее время Azerkosmos оказывает услуги клиентам посредством первого национального телекоммуникационного спутника «Azerspace-1» и низкоорбитального спутника за поверхностью земли «Azersky».

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ). Общая стоимость "Azerspace-1" составила $233 млн.

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

Н.Аббасова

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Тэги: СПУТНИК, КОСМОДРОМ, ДОСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]