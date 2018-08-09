Второй телекоммуникационный спутник Азербайджана Azerspace-2 доставлен на космодром Куру

Второй азербайджанский телекоммуникационный спутник «Azerspace-2» доставлен на космодром Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ), говорится в сообщении ОАО Azerkosmos.
«Спутник «Azerspace-2», запуск которого на геостационарную орбиту запланирован в сентябре текущего года, уже доставлен на космодром Куру. Запуск будет осуществлен с помощью ракетоносителя Ariane-5, заключительные работы по созданию которого продолжаются в соответствии с графиком», - говорится в информации.
По данным Azerkosmos, в Баку и в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана завершены работы по обновлению наземной инфраструктуры для эксплуатации спутника.
Спутник «Azerspace-2» будет эксплуатироваться 15 лет.
«Azerspace-2 охватит страны Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Тропической Африки. Новый спутник позволит расширить спектр услуг, оказываемых Azerkosmos, географию деятельности общества, а также станет резервом на орбите для спутника «Azerspace-1»», -отмечается в сообщении.
Как сообщалось, ОАО "Azerkosmos" и "Airanespace" в декабре 2015 года подписали контракт по запуску на геостационарную орбиту спутника "Azerspace-2". По договоренности между Azerkosmos и Intersat, спутник Azerispace-2 будет расположен на орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы и охватит регионы Африки, Европы, Азии и Ближнего Востока.
Azerkosmos заключил контракт с компанией "Space Systems/Loral" (SSL) на изготовление спутника «Azerispace-2". Стоимость контракта составляет $191,36 млн. Финансирование проекта создания спутника «Azerispace-2» будет осуществляться за счет долгосрочной и льготной кредитной линии Канадского агентства по развитию экспорта (Export Development Canada, EDC).
В настоящее время Azerkosmos оказывает услуги клиентам посредством первого национального телекоммуникационного спутника «Azerspace-1» и низкоорбитального спутника за поверхностью земли «Azersky».
Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ). Общая стоимость "Azerspace-1" составила $233 млн.
В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.
Н.Аббасова
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
В Баку считают необходимым усиление и расширение сотрудничества с Пхеньяном
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о взрыве на позициях подразделений ВС страны в зоне карабахского конфликта
Минтруда Азербайджана закупает 130 квартир для инвалидов карабахской войны и семей шехидов
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $318
Taobao разрабатывает "умные очки" для проверки информации о товарах
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Сеул и Пхеньян назначили переговоры для подготовки нового саммита
"Каспийская пятерка" обсудит на саммите вопрос недопущения присутствия на море военных третьих стран - глава МИД Казахстана
Венесуэла запросила у США выдачи подозреваемого в планировании покушения на президента Мадуро
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Руководители «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку обсудили вопросы сотрудничества
Министерство энергетики и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Сеть 4G компании Bakcell: удобство, сверхвысокие скорости и непревзойденное качество клиентского опыта
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений