Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $318

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на январь-июнь 2018 года составляет 541,1 манатов ($318,3 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 3,7% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, строительстве.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 июля 2018 года составляет 1 млн 546,2 тыс. человек. Из них 885,7 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 660,5 тыс. человек – в частном.

При этом 21,4% работников заняты в сфере образования, 18,8% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,2% - промышленности, 8,5% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7% - госуправлении и обороне, 7,2% - строительстве, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,3% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% - финансовой и страховой деятельностью, 11% - прочих сферах экономики.

Ф.Исазаде