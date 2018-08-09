В Эстонии выпущенная истребителем ВВС Испании ракета вызвала пожар торфяника

Выпущенная по ошибке ракета с истребителя ВВС Испании ракета "воздух-воздух" привела к пожару в месте падения в Йыгеваском (Jogeva) уезде в центре Эстонии.
Как сообщила в четверг пресс-служба Лыунаского (Louna) спасательного центра, в среду в 11.18 спасателей вызвали в деревню Кярде (Karde) волости Йыгева для обеспечения безопасности работ по поискам ракеты, запущенной во вторник истребителем примерно с 6 километровой высоты в районе деревни Пангоди (Pangodi) Тартуского уезда.
Ракета пролетела около 80 километров, и на месте ее предположительного падения глубоко в торфянике возник очаг возгорания. Спасатели приступили в среду вечером к тушению огня в зоне падения. Они также помогают военным в поисках фрагментов ракеты.
Истребитель ВВС Испании Eurifighter, входящий в миссию по охране воздушного пространства стран Балтии, во вторник во время тренировочного полета по ошибке выстрелил боевой ракетой класса AMRAAM с радиусом полета до 100 км. Ракета снабжена механизмом самоуничтожения, но военные не исключают, что она могла упасть на землю.
Как сообщил в среду журналистам командующий ВВС Эстонии полковник Рииво Валге (Riivo Valge), в Эстонии в болотистой местности природоохранной зоны Эндла (Endla) обнаружено предположительное место падения ракеты. "В первой половине дня обнаружили возможное место падения ракеты. Отдаленные признаки указывают на то, что ракета там," - сказал командующий.
Он отметил, что хотя и найдены следы взрыва, пока не удалось обнаружить фрагментов ракеты. Р.Валге оценил вероятность нахождения места падения ракеты в 95 процентов.
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