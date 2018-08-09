Четверо лидеров талибов ликвидированы на севере Афганистана

На севере Афганистана авиация правительственных сил разбомбила расположение боевиков радикального движения "Талибан", уничтожив трех командиров экстремистов, сообщил в четверг штаб 209 корпуса афганской национальной армии "Шахин".

"Минувшей ночью авиация ВВС Афганистана нанесла удар по расположению главы талибов в уезде Гурзиван провинции Фарьяб Мавлави Хабидуллы, известного как Патруль. В результате убито 10 экстремистов, в том числе три ключевых командира: мулла Инамулла, мулла Нурахмад и мулла Ахмад Шах, известный как Газанфар", говорится в сообщении.

Кроме того, по данным штаба корпуса, этой же ночью в уезде Шохада граничащей с Таджикистаном афганской провинции Бадахшан ликвидирован лидер местных талибов Хамидулла Сангриер. Вместе с ним погибли два боевика, еще два экстремиста получили ранения, говорится в сообщении.