Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-западе Китая

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в четверг в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в 254 км северо-западнее города Хами, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 11:19 , имел координаты 44.38 градуса северной широты и 91.16 градуса восточной долготы и находился примерно в 80 км от границы с Монголией.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".