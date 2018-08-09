Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-западе Китая

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в четверг в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в 254 км северо-западнее города Хами, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 11:19 , имел координаты 44.38 градуса северной широты и 91.16 градуса восточной долготы и находился примерно в 80 км от границы с Монголией.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
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