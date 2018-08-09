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Дальнее зарубежье 09.08.2018 12:17

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-западе Китая

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в четверг в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в 254 км северо-западнее города Хами, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 11:19 , имел координаты 44.38 градуса северной широты и 91.16 градуса восточной долготы и находился примерно в 80 км от границы с Монголией.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

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Тэги: КИТАЙ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]