Минтруда Азербайджана закупает 130 квартир для инвалидов карабахской войны и семей шехидов

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана проводит тендер по закупке 130 квартир с целью улучшения социально-бытовых условий инвалидов карабахской войны и семей шехидов, отмечается в сообщении министерства.

Министерство намерено приобрести 11 однокомнатных, 73 двухкомнатных и 46 трехкомнатных квартир.

Прием тендерных предложений будет проводиться до 24 сентября, Вскрытие тендерных предложений – 25 сентября.

Госпошлина за участие в тендере составляет 500 манатов.

Ф.Исазаде