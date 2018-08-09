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Социум 09.08.2018 12:22

Минтруда Азербайджана закупает 130 квартир для инвалидов карабахской войны и семей шехидов

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана проводит тендер по закупке 130 квартир с целью улучшения социально-бытовых условий инвалидов карабахской войны и семей шехидов, отмечается в сообщении министерства.

Министерство намерено приобрести 11 однокомнатных, 73 двухкомнатных и 46 трехкомнатных квартир.

Прием тендерных предложений будет проводиться до 24 сентября, Вскрытие тендерных предложений – 25 сентября.

Госпошлина за участие в тендере составляет 500 манатов.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИНВАЛИДЫ, ШЕХИДЫ, КВАРТИРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]