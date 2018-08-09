Минтруда Азербайджана закупает 130 квартир для инвалидов карабахской войны и семей шехидов

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана проводит тендер по закупке 130 квартир с целью улучшения социально-бытовых условий инвалидов карабахской войны и семей шехидов, отмечается в сообщении министерства.
Министерство намерено приобрести 11 однокомнатных, 73 двухкомнатных и 46 трехкомнатных квартир.
Прием тендерных предложений будет проводиться до 24 сентября, Вскрытие тендерных предложений – 25 сентября.
Госпошлина за участие в тендере составляет 500 манатов.
Ф.Исазаде
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
В Баку считают необходимым усиление и расширение сотрудничества с Пхеньяном
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о взрыве на позициях подразделений ВС страны в зоне карабахского конфликта
ГТК увеличил в январе-июле перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 36%
Бакинский международный аэропорт в январе-июле увеличил пассажиропоток на 14%
Второй телекоммуникационный спутник Азербайджана Azerspace-2 доставлен на космодром Куру
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Сеул и Пхеньян назначили переговоры для подготовки нового саммита
"Каспийская пятерка" обсудит на саммите вопрос недопущения присутствия на море военных третьих стран - глава МИД Казахстана
Венесуэла запросила у США выдачи подозреваемого в планировании покушения на президента Мадуро
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Руководители «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку обсудили вопросы сотрудничества
Министерство энергетики и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Сеть 4G компании Bakcell: удобство, сверхвысокие скорости и непревзойденное качество клиентского опыта
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений