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Дальнее зарубежье 09.08.2018 13:03

Бельгийцы участвовали в планах ИГИЛ по подготовке терактов в Европе

Согласно расследованию по делам о терроризме, связанным с "Исламским государством", бельгийцы числятся среди тех, кто готовил новые теракты после совершенных в Париже и Брюсселе, сообщила в четверг газета "Дерньер Эр".

По ее данным, начатое в ноябре 2016 года расследование, которое ведется при сотрудничестве нескольких западных спецслужб, пришло к выводу, что ИГ планировало другие террористические нападения в Европе. Сеть причастных к этим замыслам "простиралась от Португалии до Балкан", - пишет бельгийское издание.

В досье по этой структуре фигурируют три выходца из Бельгии.

Двое из них - Шакир Х. (30 лет) и Мохамед Салахеддин Л. (39 лет), проживавшие в Брюсселе, - неоднократно переводили деньги, как подозревается, на поддержку террористических планов. Шакир Х. был допрошен, но пока не взят под стражу. Мохамед Салахеддин Л. исчез из поля зрения правоохранителей.

Еще один бельгиец - Самми Джеду (29 лет), - который, по убеждению следствия, причастен к организации терактов в Париже и Брюсселе, был убит в Сирии с использованием беспилотника.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ИГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]