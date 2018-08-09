Бельгийцы участвовали в планах ИГИЛ по подготовке терактов в Европе

Согласно расследованию по делам о терроризме, связанным с "Исламским государством", бельгийцы числятся среди тех, кто готовил новые теракты после совершенных в Париже и Брюсселе, сообщила в четверг газета "Дерньер Эр".

По ее данным, начатое в ноябре 2016 года расследование, которое ведется при сотрудничестве нескольких западных спецслужб, пришло к выводу, что ИГ планировало другие террористические нападения в Европе. Сеть причастных к этим замыслам "простиралась от Португалии до Балкан", - пишет бельгийское издание.

В досье по этой структуре фигурируют три выходца из Бельгии.

Двое из них - Шакир Х. (30 лет) и Мохамед Салахеддин Л. (39 лет), проживавшие в Брюсселе, - неоднократно переводили деньги, как подозревается, на поддержку террористических планов. Шакир Х. был допрошен, но пока не взят под стражу. Мохамед Салахеддин Л. исчез из поля зрения правоохранителей.

Еще один бельгиец - Самми Джеду (29 лет), - который, по убеждению следствия, причастен к организации терактов в Париже и Брюсселе, был убит в Сирии с использованием беспилотника.