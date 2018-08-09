ГТК увеличил в январе-июле перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 36%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-июле 2018 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 1 млрд 941 млн 158,4 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-июле 2017 года объем перечислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 1 млрд 427 млн 836,91 тыс. Таким образом, в январе-июле 2018 года налоговые поступления в бюджет по линии ГТК увеличились на 35,9%.

За январь-июль 2018 года сборы по НДС составили 1 млрд 328 млн 808,3 тыс. манатов, акцизам – 93 млн 504,3 тыс. манатов, дорожному налогу – 20 млн 726,8 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 498 млн 119 тыс. манатов.

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2018 году для ГТК определен в 3 млрд 215 млн манатов.

Н.Аббасова