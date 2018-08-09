ГТК увеличил в январе-июле перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 36%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-июле 2018 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 1 млрд 941 млн 158,4 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.
Как сообщалось, в январе-июле 2017 года объем перечислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 1 млрд 427 млн 836,91 тыс. Таким образом, в январе-июле 2018 года налоговые поступления в бюджет по линии ГТК увеличились на 35,9%.
За январь-июль 2018 года сборы по НДС составили 1 млрд 328 млн 808,3 тыс. манатов, акцизам – 93 млн 504,3 тыс. манатов, дорожному налогу – 20 млн 726,8 тыс. манатов.
Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 498 млн 119 тыс. манатов.
План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2018 году для ГТК определен в 3 млрд 215 млн манатов.
Н.Аббасова
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
В Баку считают необходимым усиление и расширение сотрудничества с Пхеньяном
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о взрыве на позициях подразделений ВС страны в зоне карабахского конфликта
Минтруда Азербайджана закупает 130 квартир для инвалидов карабахской войны и семей шехидов
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $318
Taobao разрабатывает "умные очки" для проверки информации о товарах
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Сеул и Пхеньян назначили переговоры для подготовки нового саммита
"Каспийская пятерка" обсудит на саммите вопрос недопущения присутствия на море военных третьих стран - глава МИД Казахстана
Венесуэла запросила у США выдачи подозреваемого в планировании покушения на президента Мадуро
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Руководители «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку обсудили вопросы сотрудничества
Министерство энергетики и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Сеть 4G компании Bakcell: удобство, сверхвысокие скорости и непревзойденное качество клиентского опыта
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений