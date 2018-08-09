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Регион 09.08.2018 13:16

Каспийская Конвенция учитывает интересы всех сторон - глава МИД Казахстана

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря сбалансирована и учитывает интересы всех участников переговорного процесса, заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Разработка проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря велась в пятистороннем формате и все формулировки и положения, отраженные в ней, принимались на основе консенсуса. На наш взгляд, данный документ достаточно сбалансирован и учитывает интересы всех участников переговорного процесса", - сказал К.Абдрахманов в интервью госагентству "Казинформ", опубликованном в четверг.

Он пояснил, что акватория Каспия будет разделена на зоны с различными режимами - внутренние воды, территориальные воды шириной 15 морских миль, десятимильные рыболовные зоны и общее водное пространство.

"Что касается разграничения дна и недр, то оно будет осуществляться по договоренности между сопредельными и противолежащими государствами с учетом общепризнанных принципов и норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользование и на другую правомерную хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и недр", - отметил глава МИД.

Он выразил уверенность, что подписание конвенции подытожит длившиеся более двадцати лет переговоры по урегулированию статуса Каспия и заложит "прочную правовую основу для дальнейшего развития и укрепления взаимовыгодного международного, политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества прибрежных государств".

12 августа в казахстанском Актау пройдет саммит "каспийской пятерки" (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан), на котором, помимо конвенции о статусе Каспия, будут подписаны шесть новых межправительственных соглашений.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, КОНВЕНЦИЯ, ИНТЕРЕСЫ


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