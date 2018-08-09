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Регион 09.08.2018 13:27

"Каспийская пятерка" обсудит на саммите вопрос недопущения присутствия на море военных третьих стран - глава МИД Казахстана

Президенты прикаспийских государств на саммите 12 августа в Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана) рассмотрят вопрос неразмещения вооруженных сил третьих стран в Каспийском море, сообщил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.

"Отдельный вопрос - неприсутствие на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих прибрежным государствам. Указанный принцип закреплен в заявлении президентов, подписанного по итогам IV каспийского саммита, состоявшегося в сентябре 2014 года в Астрахани. Данная договоренность также зафиксирована в конвенции о правовом статусе Каспийского моря", - сказал К.Абдрахманов в интервью госагентству "Казинформ".

Он добавил, что в повестку съезда также включены вопросы сотрудничества в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, незаконным промыслом биоресурсов, незаконным оборотом наркотических средств.

"Кроме того, будут затронуты вопросы, касающиеся осуществления военной деятельности, предотвращения инцидентов, безопасности мореплавания, а также взаимодействия компетентных органов сторон, в том числе, по линии пограничных ведомств", - отметил К.Абдрахманов.

По его словам, помимо конвенции о правовом статусе Каспия, по итогам саммита будет подписано несколько межправительственных документов в рамках реализации соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, САММИТ, ВООРУЖЕНИЕ


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