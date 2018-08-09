Суд в Киеве оставил в силе арест Савченко

Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для депутата парламента Украины Надежды Савченко до начала сентября, но при этом отменил решение Шевченковского райсуда от 13 июля о продлении ей срока ареста до 10 сентября.

На заседании в четверг суд частично удовлетворил апелляционные жалобы защиты Н.Савченко: отменил решение суда первой инстанции, но при этом вынес новое определение, которым удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления СБУ, согласованное с прокурором Главной военной прокуратуры Украины, о продлении срока содержания под стражей Н.Савченко до 7 сентября.

Суд также отказался удовлетворить ходатайство о взятии Н.Савченко на поруки.

"Определение суда очень сложно понять, мы будем обращаться в официальном порядке в суд за разъяснением. Но по факту отменено решение суда первой инстанции и фактически избрана та же мера пресечения. Сами основания, почему это было сделано, мы увидим позже, когда будет полный текст", - отметил после заседания адвокат Константин Глоба.

"Отменили решение Шевченковского суда, но продолжили ту же меру пресечения. По факту осталось все то же, что и было избрано судом первой инстанции. А почему - это вопрос", - подчеркнул он.

Н.Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представление генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение Н.Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению теракта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.