Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что в ЕС уведомлены о новых санкциях США в отношении России и контактируют в этой связи с американской стороной.

"Мы приняли к сведению санкции, объявленные американской администрацией с учетом того, что был установлен факт применения Россией химического оружия. И мы, конечно, очень внимательно следим за этим делом с начала отравлений и находимся в контакте с нашими американскими партнерами", - заявила М.Андреева на брифинге в Брюсселе в четверг.

Она подтвердила позицию ЕС о недопустимости применения при любых обстоятельствах химического оружия, представляющего угрозу для безопасности европейцев.

"Высокий представитель (Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини - ИФ) предложила конкретные действия для усиления сопротивляемости ЕС против химической, биологической и ядерной угроз. Это было ясно заявлено, и мы призываем к принятию нового режима эффективных мер с целью воспрепятствовать распространению химического оружия", - отметила пресс-секретарь ЕК.