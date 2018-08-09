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СНГ 09.08.2018 16:46

В ЕС приняли к сведению решение США о санкциях в отношении России по "делу Солсбери" и следят за ситуацией - официальный представитель

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что в ЕС уведомлены о новых санкциях США в отношении России и контактируют в этой связи с американской стороной.

"Мы приняли к сведению санкции, объявленные американской администрацией с учетом того, что был установлен факт применения Россией химического оружия. И мы, конечно, очень внимательно следим за этим делом с начала отравлений и находимся в контакте с нашими американскими партнерами", - заявила М.Андреева на брифинге в Брюсселе в четверг.

Она подтвердила позицию ЕС о недопустимости применения при любых обстоятельствах химического оружия, представляющего угрозу для безопасности европейцев.

"Высокий представитель (Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини - ИФ) предложила конкретные действия для усиления сопротивляемости ЕС против химической, биологической и ядерной угроз. Это было ясно заявлено, и мы призываем к принятию нового режима эффективных мер с целью воспрепятствовать распространению химического оружия", - отметила пресс-секретарь ЕК.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]