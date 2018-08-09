Осужденный за подготовку убийства священник обратился к президенту Грузии с прошением о помиловании

Адвокаты осужденного протоиерея Георгия Мамаладзе в четверг передали в администрацию президента Грузии его прошение о помиловании.

Протоиерей Г.Мамаладзе был задержан в феврале 2017 года. В его багаже было обнаружено отравляющее вещество цианид. По версии следствия, Г.Мамаладзе направлялся в Берлин, где на лечении находился патриарх Грузии Илиа Второй, и отравить его секретаря Шорену Тетруашвили.

Между тем Г.Мамаладзе заявлял, что обвинение против него было сфабриковано некоторыми иерархами церкви и представителями властей. Протоиерей утверждает, что, занимая должность управляющего имуществом патриархии Грузии, он раскрыл множество фактов коррупции, в которой участвовали высокопоставленные священники и чиновники.

Состоявшийся в сентябре 2017 года суд признал Г.Мамаладзе виновным и приговорил к 9 годам тюремного заключения. Апелляционный суд оставил вердикт неизменным, а Верховный суд Грузии не принял дело к рассмотрению.

Как заявил в четверг журналистам адвокат Михаил Рамишвили, поданное прошение о помиловании не означает, что Г.Мамаладзе признает себя виновным.

"Мы намерены обратиться с этим делом в Страсбургский суд по правам человека, но до решения Европейского суда может пройти много времени, поэтому мы надеемся на объективность и человечность президента", - сказал М.Рамишвили.