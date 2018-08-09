Осужденный за подготовку убийства священник обратился к президенту Грузии с прошением о помиловании

Адвокаты осужденного протоиерея Георгия Мамаладзе в четверг передали в администрацию президента Грузии его прошение о помиловании.
Протоиерей Г.Мамаладзе был задержан в феврале 2017 года. В его багаже было обнаружено отравляющее вещество цианид. По версии следствия, Г.Мамаладзе направлялся в Берлин, где на лечении находился патриарх Грузии Илиа Второй, и отравить его секретаря Шорену Тетруашвили.
Между тем Г.Мамаладзе заявлял, что обвинение против него было сфабриковано некоторыми иерархами церкви и представителями властей. Протоиерей утверждает, что, занимая должность управляющего имуществом патриархии Грузии, он раскрыл множество фактов коррупции, в которой участвовали высокопоставленные священники и чиновники.
Состоявшийся в сентябре 2017 года суд признал Г.Мамаладзе виновным и приговорил к 9 годам тюремного заключения. Апелляционный суд оставил вердикт неизменным, а Верховный суд Грузии не принял дело к рассмотрению.
Как заявил в четверг журналистам адвокат Михаил Рамишвили, поданное прошение о помиловании не означает, что Г.Мамаладзе признает себя виновным.
"Мы намерены обратиться с этим делом в Страсбургский суд по правам человека, но до решения Европейского суда может пройти много времени, поэтому мы надеемся на объективность и человечность президента", - сказал М.Рамишвили.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
В Баку считают необходимым усиление и расширение сотрудничества с Пхеньяном
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о взрыве на позициях подразделений ВС страны в зоне карабахского конфликта
Баку и Москва готовят дорожную карту развития сотрудничества в сфере транспорта – Минтранс РФ
Глава Минсельхоза Азербайджана обсудил с производителями граната проблемы гранатоводства
Азербайджанская продукция будет представлена на ЭКСПО «Китай-Евразия»
Президент Алиев утвердил Госпрограмму обязательной диспансеризации детей в Азербайджане до 2023 года
43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в Баку с 30 июня по 10 июля 2019 года
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут выиграть путешествие
Руководители «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку обсудили вопросы сотрудничества
Министерство энергетики и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений