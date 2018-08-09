Доля подростков в Германии упала за десятилетие до 3,8% населения с 4,4%

Число проживающих в Германии подростков за десять лет сократилось почти на полмиллиона, свидетельствуют данные Федерального статистического управления (Destatis).
По состоянию на конец 2016 года, в ФРГ проживали 3,2 млн человек в возрасте от 14 до 17 лет, что примерно на 470 тыс. меньше, чем в конце 2006 года. В результате доля подростков среди населения снизилась за этот период до 3,8% с 4,4%.
В 2017 году самостоятельный заработок имели 320 тыс. немцев в возрасте от 15 до 17 лет, включая учащихся, по сравнению с 324 тыс. в предыдущий год. При этом в 2006 году их насчитывалось 408 тыс.
Доля учеников, не имеющих свидетельства об окончании средней школы, сократилась до 6% в 2016 году против 8% в 2006 году. Самые плохие показатели сейчас отмечены в земле Саксония-Анхалт (9,6%) и Мекленбург - Передняя Померания (9,2%).
Количество студентов первого года обучения в возрасте до 18 лет увеличилось за десятилетие, в основном, в связи с сокращением обучения в средних школах во многих землях с девяти до восьми лет в период с 2001 года по 2008 год. В позапрошлом году в вузы поступили 4,111 тыс. несовершеннолетних, в то время как в 2006 году их насчитывалось всего 456 человек.
Destatis приурочила публикацию отчета к Международному дню молодежи, который отмечается 12 августа.
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