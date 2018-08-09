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Дальнее зарубежье 09.08.2018 17:42

Арабская коалиция заявляет о своем праве на удары по Йемену после сообщений о гибели мирных жителей

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция, после появления информации об авиаударе в Йемене по автобусу с гражданскими лицами, обнародовала заявление в защиту своих действий в Йемене, сообщают в четверг западные СМИ.

В заявлении говорится, что этот удар являлся "легитимной военной акцией", предпринятой в ответ на пуск повстанцами-хуситами баллистической ракеты по городу Джизан в Саудовской Аравии. ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, однако падение ее обломков привели к гибели одного человека.

Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на Международный комитет Красного Креста и свидетелей на местах, что десятки человек погибли и получили ранения в результате авиаудара в провинции Саада на севере Йемена. Под авиаудар попал автобус, в котором ехали дети.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы Йемена.

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Тэги: ЙЕМЕН, КОАЛИЦИЯ, АВИАУДАР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]