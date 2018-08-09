Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9726 RUR   0.0259 GBR   2.1881 TRY   0.3185

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.94 Brent   72.28

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 35° Завтра 19° 27° 11 Авг 20° 24° 12 Авг 22° 28°

Регион 09.08.2018 16:28

Лавров выступит в Анкаре перед турецкими дипломатами - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров 13-14 августа примет участие в Анкаре в совещании послов и постпредов Турции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"13-14 августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по приглашению главы МИД Турции - это приглашение было передано главе российского внешнеполитического ведомства в феврале - примет участие в совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях", - сказала М.Захарова журналистам в четверг.

Она отметила, что в рамках рабочего визита министра в Анкару планируется выступление С.Лаврова на совещании послов, а также встреча и переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Основное внимание будет уделено актуальным вопросам международной повестки дня, состоянию дел в сирийском урегулировании, на Ближнем Востоке, в Закавказье, в Центральной Азии, Украине, Черноморском регионе, и будут обсуждаться также другие актуальные вопросы", - сказала М.Захарова.

По ее словам, С.Лавров рассмотрит повестку, связанную с дальнейшим развитием двусторонних торгово-экономических связей "с упором на мониторинг осуществления ключевых проектов в сфере энергетики".

"В частности, строительство газопровода "Турецкий поток", сооружение первой в Турции атомной электростанции на площадке Аккую, а также расширение связей в новых областях", - сказала М.Захарова

Она также отметила, что С.Лавров примет участие 11 августа в совещании глав МИД "Каспийской пятерки" для подготовки саммита, который пройдет 12 августа в Актау.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАВРОВ, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Самый простой способ нормализации ситуации в Африне - вернуть территорию под контроль Дамаска, считает Лавров Лавров не видит оснований для опасений по поводу поставки С-400 Турции Сотрудничество Москвы и Анкары поможет укрепить стабильность в Закавказье - МИД РФ Анкара первой должна пойти на нормализацию отношений с Москвой - Лавров Лавров обвиняет Анкару в призывах к силовому решению карабахской проблемы Лавров поддерживает идею закрыть турецко-сирийскую границу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]