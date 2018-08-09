Лавров выступит в Анкаре перед турецкими дипломатами - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров 13-14 августа примет участие в Анкаре в совещании послов и постпредов Турции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"13-14 августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по приглашению главы МИД Турции - это приглашение было передано главе российского внешнеполитического ведомства в феврале - примет участие в совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях", - сказала М.Захарова журналистам в четверг.
Она отметила, что в рамках рабочего визита министра в Анкару планируется выступление С.Лаврова на совещании послов, а также встреча и переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
"Основное внимание будет уделено актуальным вопросам международной повестки дня, состоянию дел в сирийском урегулировании, на Ближнем Востоке, в Закавказье, в Центральной Азии, Украине, Черноморском регионе, и будут обсуждаться также другие актуальные вопросы", - сказала М.Захарова.
По ее словам, С.Лавров рассмотрит повестку, связанную с дальнейшим развитием двусторонних торгово-экономических связей "с упором на мониторинг осуществления ключевых проектов в сфере энергетики".
"В частности, строительство газопровода "Турецкий поток", сооружение первой в Турции атомной электростанции на площадке Аккую, а также расширение связей в новых областях", - сказала М.Захарова
Она также отметила, что С.Лавров примет участие 11 августа в совещании глав МИД "Каспийской пятерки" для подготовки саммита, который пройдет 12 августа в Актау.
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