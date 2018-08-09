Около 2 млн беженцев могут вернуться в Сирию в ближайшие месяцы - МИД РФ со ссылкой на данные ООН

По данным ООН, в ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться порядка 2 млн беженцев, сообщила в четверг на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В рамках заявленного руководством Сирии курса на возвращение сирийских беженцев на родину правительство Сирии приняло решение о создание специального координационного комитета во главе с министром местного управления и экологии, который сообщил о возвращении уже более 3 млн внутренне перемещенных лиц в свои дома", - сказала М.Захарова.
"Кроме того, по данным ООН, в ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться около 1 млн 890 тыс. беженцев", - отметила представитель МИД РФ.
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