Около 2 млн беженцев могут вернуться в Сирию в ближайшие месяцы - МИД РФ со ссылкой на данные ООН

По данным ООН, в ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться порядка 2 млн беженцев, сообщила в четверг на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В рамках заявленного руководством Сирии курса на возвращение сирийских беженцев на родину правительство Сирии приняло решение о создание специального координационного комитета во главе с министром местного управления и экологии, который сообщил о возвращении уже более 3 млн внутренне перемещенных лиц в свои дома", - сказала М.Захарова.

"Кроме того, по данным ООН, в ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться около 1 млн 890 тыс. беженцев", - отметила представитель МИД РФ.