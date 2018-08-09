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Дальнее зарубежье 09.08.2018 18:03

Около 2 млн беженцев могут вернуться в Сирию в ближайшие месяцы - МИД РФ со ссылкой на данные ООН

По данным ООН, в ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться порядка 2 млн беженцев, сообщила в четверг на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В рамках заявленного руководством Сирии курса на возвращение сирийских беженцев на родину правительство Сирии приняло решение о создание специального координационного комитета во главе с министром местного управления и экологии, который сообщил о возвращении уже более 3 млн внутренне перемещенных лиц в свои дома", - сказала М.Захарова.

"Кроме того, по данным ООН, в ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться около 1 млн 890 тыс. беженцев", - отметила представитель МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]