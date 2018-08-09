Госструктуры Азербайджана обсуждают с The Boston Consulting Group вопрос подготовки Генплана Баку

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана проведены обсуждения по подготовке генерального плана Баку, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе встречи было отмечено, что ведется всесторонняя работа по организации процесса подготовки генерального плана согласно международным стандартам. Ее участники отметили важность координации в подготовке и реализации документа с соответствующими государственными структурами, в том числе МЧС Азербайджана»,- говорится в сообщении.

В ходе обсуждений также были затронуты вопросы соблюдения норм безопасности и противопожарной безопасности при строительстве, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

В обсуждениях приняли участие заместители главы МЧС и руководители структур, входящих в структуру министерства, представители Госкомитета по градостроительству и архитектуре, эксперты компании «The Boston Consulting Group».

Как сообщалось ранее, Госкомитет градостроительства и архитектуры привлек Boston Consulting Group к подготовке генерального плана города Баку. Стоимость контракта 1 млн 285 тыс. евро.

Госкомитет с BCG планирует организовать процесс разработки генплана Баку в два этапа.

На первом этапе будет проведена диагностика актуальности и полноты уже разработанных документов градостроительного и территориального планирования столицы, в первую очередь проектов «Плана регионального развития Большого Баку» и «Плана использования территории и зонирования города Баку», и доработана концепция развития города Баку с учетом международных практик и опыта различных городов мира.

На втором этапе будет дорабатываться генплан столицы с привлечением авторитетных градостроительных, архитектурных, инжиниринговых компаний и экспертов на основе требований, разработанных на первом этапе.

После согласования генплана с соответствующими госорганами и проведения общественных обсуждений, документ будет представлен для утверждения в кабинет министров. Новый генплан будет рассчитан на 20 лет.

Ф.Исазаде