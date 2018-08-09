Госструктуры Азербайджана обсуждают с The Boston Consulting Group вопрос подготовки Генплана Баку

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана проведены обсуждения по подготовке генерального плана Баку, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе встречи было отмечено, что ведется всесторонняя работа по организации процесса подготовки генерального плана согласно международным стандартам. Ее участники отметили важность координации в подготовке и реализации документа с соответствующими государственными структурами, в том числе МЧС Азербайджана»,- говорится в сообщении.
В ходе обсуждений также были затронуты вопросы соблюдения норм безопасности и противопожарной безопасности при строительстве, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
В обсуждениях приняли участие заместители главы МЧС и руководители структур, входящих в структуру министерства, представители Госкомитета по градостроительству и архитектуре, эксперты компании «The Boston Consulting Group».
Как сообщалось ранее, Госкомитет градостроительства и архитектуры привлек Boston Consulting Group к подготовке генерального плана города Баку. Стоимость контракта 1 млн 285 тыс. евро.
Госкомитет с BCG планирует организовать процесс разработки генплана Баку в два этапа.
На первом этапе будет проведена диагностика актуальности и полноты уже разработанных документов градостроительного и территориального планирования столицы, в первую очередь проектов «Плана регионального развития Большого Баку» и «Плана использования территории и зонирования города Баку», и доработана концепция развития города Баку с учетом международных практик и опыта различных городов мира.
На втором этапе будет дорабатываться генплан столицы с привлечением авторитетных градостроительных, архитектурных, инжиниринговых компаний и экспертов на основе требований, разработанных на первом этапе.
После согласования генплана с соответствующими госорганами и проведения общественных обсуждений, документ будет представлен для утверждения в кабинет министров. Новый генплан будет рассчитан на 20 лет.
Ф.Исазаде
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
В Баку считают необходимым усиление и расширение сотрудничества с Пхеньяном
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о взрыве на позициях подразделений ВС страны в зоне карабахского конфликта
Баку и Москва готовят дорожную карту развития сотрудничества в сфере транспорта – Минтранс РФ
Глава Минсельхоза Азербайджана обсудил с производителями граната проблемы гранатоводства
Азербайджанская продукция будет представлена на ЭКСПО «Китай-Евразия»
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Эскалация напряженности на границе сектора Газа увеличивает риск масштабной конфронтации - МИД РФ
Хельсинкская комиссия США призвала Белоруссию освободить задержанных журналистов
Санкции США против Ирана негативно скажутся на режиме нераспространения - МИД РФ
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут выиграть путешествие
Руководители «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку обсудили вопросы сотрудничества
Министерство энергетики и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений