Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9726 RUR   0.0259 GBR   2.1881 TRY   0.3185

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.94 Brent   72.28

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 35° Завтра 19° 27° 11 Авг 20° 24° 12 Авг 22° 28°

Регион 09.08.2018 17:17

Иран увеличил экспорт черной икры втрое за квартал

Иран более чем втрое увеличил экспорт черной икры в первом квартале текущего года по местному календарю (21 марта - 21 июня) по сравнению с сопоставимым периодом годом ранее, заявил начальник Отдела рыболовства провинции Мазендаран Валиолла Мохаммадзаде.

За минувший квартал стоимость поставок за рубеж черной икры из аквакультурных хозяйств составила $10 млн против примерно $3 млн годом ранее, сообщает Mehr News.

В.Мохаммадзаде отметил, что за последние несколько лет были сделаны значительные инвестиции в производство черной икры в аквакультурных хозяйствах, и "теперь будет наблюдаться постоянный рост экспорта икры и осетрины из Ирана каждый год".

В текущем 1397 иранском году, который завершится 21 марта 2019 года, страна может экспортировать 2 тыс. тонн мяса осетровых и 2,5 тонны икры, прогнозирует он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ИКРА, ЭКСПОРТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]