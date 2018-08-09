Иран увеличил экспорт черной икры втрое за квартал

Иран более чем втрое увеличил экспорт черной икры в первом квартале текущего года по местному календарю (21 марта - 21 июня) по сравнению с сопоставимым периодом годом ранее, заявил начальник Отдела рыболовства провинции Мазендаран Валиолла Мохаммадзаде.
За минувший квартал стоимость поставок за рубеж черной икры из аквакультурных хозяйств составила $10 млн против примерно $3 млн годом ранее, сообщает Mehr News.
В.Мохаммадзаде отметил, что за последние несколько лет были сделаны значительные инвестиции в производство черной икры в аквакультурных хозяйствах, и "теперь будет наблюдаться постоянный рост экспорта икры и осетрины из Ирана каждый год".
В текущем 1397 иранском году, который завершится 21 марта 2019 года, страна может экспортировать 2 тыс. тонн мяса осетровых и 2,5 тонны икры, прогнозирует он.
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